Golpes imobiliários levam Prefeitura de Cotia e MP a criarem campanha para orientar compradores

A Prefeitura de Cotia lançou a Campanha “Cuidado, O Barato Sai Caro”, em parceria com o Ministério Público. O objetivo da campanha é orientar o cidadão a não cair em golpes imobiliários em que, com frequência, estelionatários comercializam áreas públicas, loteamentos irregulares e áreas particulares invadidas.

A grande extensão territorial do município de Cotia facilita a ação de criminosos que se aproveitam da falta de informação de famílias, principalmente as mais carentes, para proporcionar o sonho da casa própria a um preço “acessível”.

“É o famoso barato sai caro que dá nome à campanha. A Prefeitura já desocupou algumas áreas públicas invadidas, outras situações estão na Justiça e lamentamos muito que isto esteja acontecendo. Por isso, em parceria com o MP, estamos pedindo para que todo cidadão interessado em adquirir um imóvel entre em contato com a Secretaria de Habitação para não correr o risco do despejo no futuro”, alertou o prefeito Rogério Franco.

Por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura, da imprensa regional e de cartazes que serão afixados em pontos estratégicos, a Administração Municipal e o Ministério Público querem conscientizar a população a não caírem em golpes e ver seu sonho perdido no meio do caminho.

“O poder público cumpre o seu papel de orientar e fiscalizar, mas a população bem informada tem papel fundamental no combate a esta prática criminosa que faz vítimas em diversos municípios”, disse o Secretário de Habitação, Sergio Folha.

Mais informações:

Qualquer pessoa pode solicitar uma consulta da regularidade de um terreno ou imóvel junto à Secretaria de Habitação por meio dos telefones 4614-2660 e 4616-2919.