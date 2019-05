“Golpista do amor” espera namorada sair para trabalhar e “faz a limpa” na casa dela, em Cotia | vídeo

“Golpista do amor” espera namorada sair para trabalhar e “faz a limpa”...

Reportagem do “Cidade Alerta”, da Record TV, mostra o caso de Vanildo Pereira da Silva, o “golpista do amor”, de Cotia. O homem passou a noite na casa da namorada, esperou ela sair para ir trabalhar e o deixar sozinho na residência para furtar diversos itens, que foram inclusive levados em um pequeno caminhão.

“Foi tudo: geladeira, fogão, micro-ondas, liquidificador, televisão, computador, joias, dinheiro que eu tinha guardado… Tudo que tinha na minha casa que ele viu que era de valor”, lamentou a namorada, Maria.

Ele teria contado com a ajuda de um comparsa no crime, que é investigado pela Delegacia da cidade.

Publicidade

Após “fazer a limpa” na casa dela, “o golpista do amor” ainda mandou uma mensagem no WhatsApp da mulher, dizendo: “vou te dizer a verdade, eu sou fake, escondo meu nome e minha identidade e minha mãe não é do Brasil”. Vanildo diz ainda que teria sido forçado por outros criminosos a furtar os equipamentos da casa dela.

A reportagem conseguiu entrar em contato com o “golpista do amor”, que afirmou que furtou os itens para vender. “Estava precisando”.

Publicidade

Assista a reportagem do “Cidade Alerta” abaixo:

Leia também: Concurso público em Osasco tem 184 vagas em 23 cargos

…