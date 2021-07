Golpistas ostentam nas redes sociais, chamam a atenção da Polícia Civil de Carapicuíba e são presos

A ostentação de homens nas redes sociais chamou a atenção de policiais civis do 1º Distrito Policial de Carapicuíba (Demacro), que investigaram e descobriram que os suspeitos são estelionatários. Os golpistas acabaram presos no dia 1º.

publicidade

De acordo com a Polícia Civil, durante a investigação, apurou-se que os suspeitos não possuíam emprego fixo ou qualquer outro tipo ocupação lícita, no entanto, levantaram suspeitas com frequentes postagens em redes sociais ostentando dinheiro em grande quantidade, hospedagens em resorts e residências de alto padrão, além de constantes viagens.

Era comum fazerem referências a transações via “pix”, convocando pessoas com cartões bancários para que os procurassem. Há também fotos dos investigados com armas de fogo e drogas.

publicidade

A Polícia Civil de Carapicuíba obteve um mandado de busca e apreensão para as casas dos suspeitos, onde foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, diversas máquinas de cartão de crédito, documentos de terceiros e equipamentos de informática. A dupla foi presa e ficará a disposição da Justiça.