Governo de São Paulo entrega obras na ligação entre Barueri e Jandira

O novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), anunciou a conclusão das obras de recuperação e modernização da Estrada Velha de Itu e da vicinal Benedito Domingos Velho, entregues no sábado (2).

De acordo com o governo do Estado, as obras tiveram um investimento de R$ 1,7 milhão, por meio do programa Novas Estradas Vicinais.

As vias, que fazem a ligação entre os municípios de Jandira e Barueri e que auxiliam na acessibilidade aos galpões e indústrias da região, receberam melhorias na recuperação do pavimento e novas sinalizações em 1,7 km.

Segundo o governo, as obras foram iniciadas em setembro de 2021 e geraram cerca de 40 empregos diretos e indiretos na região.