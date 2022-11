Governo de São Paulo lança edital com 2,7 mil vagas para soldados na Polícia Militar

Governo de São Paulo lança edital com 2,7 mil vagas para soldados...

O governo de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (4) um edital para contratar 2.700 soldados que irão atuar na Polícia Militar. Os candidatos selecionados realizarão policiamento ostensivo, entre outras atividades.

É necessário ser brasileiro, ter o ensino médio completo e ter entre 17 e 30 anos para participar. Além disso, o candidato precisa estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares e ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”. Tatuagens são permitidas, desde que não faça alusão à discriminação, violência ou seja ofensiva à PM ou aos direitos humanos.

As mulheres interessadas necessitam de altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m. Para tomar posse, os candidatos deverão ter sido aprovados em todas as etapas do concurso público.

A remuneração básica inicial para o cargo de Soldado PM 2º de classe é de R$ 3.875,27, incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade.

O curso será realizado na Escola Superior de Soldados “Coronel PM Eduardo Assumpção” e tem duração média de um ano.

Inscrições nas vagas de soldados na Polícia Militar

Os interessados devem realizar as inscrições, exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Vunesp (https://www.vunesp.com.br/PMES2203), até às 23h59 do dia 20 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 57.