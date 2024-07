Governo de SP autoriza licitação para concessão da Nova Raposo

O Governo de São Paulo publicou nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial um decreto que autoriza a abertura de licitação para a concessão rodoviária do Lote Nova Raposo. O projeto prevê investimentos de aproximadamente R$ 7,1 bilhões ao longo de 90 quilômetros de rodovia, afetando 10 cidades da região (leia aqui).

O plano de concessão inclui a construção de marginais contínuas e uma quarta faixa no trecho entre a capital e Cotia, além de uma “alça externa” no trecho oeste do Rodoanel na região de Embu das Artes. Outras intervenções previstas são duplicações, faixas adicionais, túneis, viadutos, passarelas e dispositivos em desnível.

O contrato de concessão terá validade de 30 anos e incluirá a implementação de serviços como guincho, socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar, centros de atendimento, wi-fi, iluminação e painéis de mensagens. O documento não prevê investimentos em transporte público coletivo, principal reivindicação do movimento Nova Raposo, Não! (saiba mais aqui).

O modelo de pedágio proposto é o sistema free flow, com cobrança automática sem praças físicas. As tarifas variarão entre R$ 0,54 e R$ 4,84, com a cobrança iniciando apenas após a conclusão das obras, prevista para o oitavo ano após a assinatura do contrato. O projeto também prevê desconto progressivo para usuários frequentes.

Nos 48 quilômetros de vias marginais contínuas entre Cotia e São Paulo, não haverá cobrança de tarifa. A cobrança incidirá apenas sobre os motoristas que utilizarem as vias expressas.

A previsão é que o edital de concessão seja publicado pelo Governo de São Paulo ainda neste mês de julho.