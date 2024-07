Governo de SP autoriza licitação para concessão da Rota Sorocabana

O Governo de São Paulo publicou nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial um decreto autorizando a abertura de licitação para a concessão rodoviária da Rota Sorocabana. O projeto envolve 460 quilômetros de rodovias, incluindo trechos atualmente operados pela ViaOeste e estradas sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).

publicidade

A concessão abrange 17 municípios, entre eles Cotia e Vargem Grande Paulista. O contrato prevê um investimento de R$ 8,7 bilhões ao longo de 30 anos para ampliação, operação e manutenção das vias.

Em Vargem Grande Paulista, está prevista a implementação de uma avenida marginal municipal através de convênio com a prefeitura. Para Cotia, o projeto inclui intervenções na rodovia Raposo Tavares.

publicidade

O modelo de pedágio proposto é o sistema free flow, com cobrança automática sem praças físicas. As vias atualmente sob concessão da ViaOeste terão as praças de pedágios convertidas em pórticos.

O projeto também prevê a conclusão da duplicação da rodovia Bunjiro Nakao (SP-250) entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna, e entre Ibiúna e Piedade. Outras intervenções incluem duplicações, faixas adicionais e correções de traçado em diversas rodovias da região.

Durante o período de consultas e audiências públicas, realizadas entre março e abril deste ano, foram recebidas 458 contribuições, das quais 78% tiveram acolhimento total ou parcial.

publicidade

A previsão é que o edital de concessão seja publicado pelo Governo de São Paulo ainda neste mês de julho.