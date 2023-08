Governo de SP oferece milhares de vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional a jovens

O Governo do Estado de São Paulo está com inscrições abertas em 25 cursos gratuitos de qualificação profissional voltados aos jovens com idade entre 16 e 24 anos. São oferecidas 15 mil vagas em cursos nas áreas de Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design, Automotivo e Saúde.

publicidade

Os cursos têm duração de 120 horas e poderão ser realizados ao longo de quatro meses no formato presencial ou remoto, com aulas ao vivo. As aulas presenciais serão realizadas em escolas técnicas, como as unidades de Etecs e Fatecs, de 75 municípios do estado de São Paulo.

As inscrições vão até o dia 21 de agosto no site www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br, onde podem ser encontradas mais informações.

publicidade