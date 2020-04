Governo destina 20 mil cestas básicas para famílias carentes em Carapicuíba

Carapicuíba foi o primeiro município a receber as primeiras 20 mil cestas básicas do governo do estado, nesta quarta-feira (15), por meio do Projeto Alimento Solidário, que vai contemplar famílias de extrema pobreza durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Serão beneficiadas, famílias cadastradas no CadÚnico, cadastro federal oficial para inclusão em programas de assistência social e transferências de renda, com renda de até R$ 89 por pessoa ao mês. Para receber a cesta, será necessário apresentar o Número de Identificação Social (NIS).

+ “Desastre”, diz Doria sobre possível saída de Mandetta do Ministério da Saúde

Publicidade

As cestas básicas contam com fontes de proteínas, como feijão, leite em pó, sardinha, linguiça e ervilha, além de outros produtos como arroz, farinha, macarrão e biscoitos, suficientes para a alimentação de uma família de quatro pessoas por um mês.

O projeto tem investimento mensal de R$ 110 milhões e vai beneficiar, por mês, quatro milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. “O projeto foi viabilizado por recursos do governo do estado de São Paulo e com apoio do setor privado. É a nossa obrigação e o nosso dever para proteger aqueles que estão em estado de pobreza ou extrema pobreza”, disse o governador João Doria (PSDB).

+ Carapicuíba também vai distribuir máscaras de proteção gratuitamente

Na próxima semana, está prevista a entrega de mais 130 mil cestas em outros 55 municípios do estado. Até o mês de julho, serão distribuídas quatro milhões de cestas de alimentos.

…

Leia também: