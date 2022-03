Governo do Estado abre mais uma etapa do Bolsa do Povo

Estão abertas até o dia 13 de março as inscrições para a nova etapa do Programa Bolsa do Povo, que pagará R$ 500 mensais, durante seis meses a pais ou responsáveis por alunos matriculados nas Etecs em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. A iniciativa reúne programas e ações sociais existentes e cria outros voltados ao público que atenda aos requisitos.

publicidade

Podem se candidatem ao programa os pais ou responsáveis por alunos matriculados nas Etec’s que tenham entre 18 e 59 anos; estejam desempregado há, pelo menos, três meses; não tenham comorbidades associadas à covid-19 e residam, preferencialmente, no município onde está localizada a unidade em que o candidato pretende ser bolsista. É possível se inscrever em até três Etec’s ou Fatec’s.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroCPS/index. Cada candidato receberá pontos, de acordo com os pré-requisitos que cumprir. Os selecionados devem ser entrevistados pelo diretor da unidade no dia 21 de março e a concessão do benefício precisa ser chancelada pelo Núcleo Regional de Administração do CPS (Centro Paula Souza). A aprovação final dos candidatos está prevista para ser divulgada entre os dias 21 e 31 de março.

publicidade

A expectativa é que os bolsistas selecionados passem por uma capacitação no início de abril e comecem a atuar no dia 4 do mesmo mês. Serão concedidas 2.368 bolsas (esse número inclui os 140 bolsistas ativos), distribuídas por todas as Etecs e Fatecs do Estado. Cada unidade do Centro Paula Souza terá, no mínimo, quatro beneficiários.