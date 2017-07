Governo do estado anuncia concurso com 2.200 vagas para soldado da PM

Durante o evento de entrega de 72 novas viaturas à Polícia Militar nesta terça-feira, 25, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou a autorização para abertura de dois concursos públicos que irão disponibilizar 2.200 vagas para soldado de 2ª classe e 221 para aluno-oficial da PM. Os editais serão publicados no Diário Oficial do Estado.

A formação do soldado no Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública tem um ano de duração, na Escola Superior de Soldados (ESSd).

O soldado atua diretamente nas ruas, nos diversos programas de patrulhamento preventivo e ostensivo. A remuneração inicial é de R$ 2.357,76, além do adicional de insalubridade de R$ 571,51.

Já a formação do oficial no curso de bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública leva aproximadamente três anos, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB).

Os oficiais da PM são responsáveis pela fiscalização, gestão e comando do efetivo que atua no policiamento. O salário inicial para o cargo é de R$ 2.946,54, já incluso o adicional de insalubridade.

A Secretaria da Segurança Pública diz que está realizando estudos em conjunto com a área técnica do governo para viabilizar a abertura de novos concursos para reforçar o efetivo da Polícia Civil.