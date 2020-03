Secretária estadual diz que fechamento de shoppings é recomendação e não obrigação

Em nota na tarde desta quarta-feira (18), a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, afirmou que o fechamento de shoppings na Grande São Paulo a partir da segunda-feira (23) é uma recomendação do governo estadual e não uma determinação, como medida de combate ao novo coronavírus (covid-19).

Mais cedo, em entrevista coletiva (assista abaixo), o governador João Doria (PSDB) havia anunciado que os shoppings da Grande São Paulo deveriam ser fechados a partir do dia 23.

“Todos os shoppings centers deverão ser fechados até o dia 23 de março. Ou seja, ao longo desses dias de amanhã, dia 19, até o dia 23 de março, deverão ser fechados por razões sanitárias e proteção aos seus funcionários, aos seus profissionais e obviamente às pessoas. O fechamento determinado até 30 de abril”, disse o governador. A medida também vale para as academias.

Após a coletiva, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, divulgou a seguinte nota: “A Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, esclarece que o Governo de São Paulo recomenda o fechamento dos shoppings da capital e da Grande SP a partir da próxima segunda-feira (23). Não é uma determinação. A informação foi dada em coletiva de imprensa realizada hoje (18), no Palácio dos Bandeirantes”.

Diversos shoppings já haviam anunciado redução no horário de funcionamento, das 12h às 20h.