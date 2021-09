Governo do estado libera R$ 23 milhões para obras e anuncia 796 moradias para Carapicuíba

Em evento nesta quinta-feira (23), o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, autorizou o repasse de R$ 23 milhões para obras de infraestrutura em Carapicuíba e assinou convênio para a construção de 796 moradias populares no município por meio do programa Nossa Casa, na modalidade Preço Social.

As obras de infraestrutura serão as seguintes: Carapicuíba vai receber R$ 17 milhões para a revitalização do Parque e Aldeia Jesuítica, por meio da Subsecretaria de Convênios; e R$ 6 milhões para a duplicação na avenida Antônio Faustino dos Santos, via FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

Moradias populares

Já no programa Nossa Casa, na modalidade Preço Social, serão construídos 796 apartamentos populares. O projeto articula municípios e a iniciativa privada, com o objetivo de construir unidades a preços abaixo do valor de mercado para atender famílias com renda de até três salários mínimos.

As unidades habitacionais do programa em Carapicuíba serão construídas em dois empreendimentos. O Sítio Veloso, com 464 unidades, localizado na Rua Mataíba e Conjunto Habitacional Pilar do Sul, com 332 unidades, que fica Avenida Pilar do Sul.

Os apartamentos terão com dois dormitórios e 40 m2 de área privativa. Do total de unidades, cerca de 50% poderão ser destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos pelo preço social de R$ 120 mil. As demais unidades serão comercializadas a preço de mercado.

Em ambos os casos, preço social ou de mercado, as famílias receberão subsídio de até R$ 40 mil da Secretaria da Habitação, por meio da Agência Casa Paulista, além de contar com financiamento da Caixa Econômica Federal.

Para ter direito ao subsídio estadual, a renda familiar não poderá ultrapassar cinco salários mínimos. De acordo com as regras do programa, o beneficiado deverá residir ou trabalhar em Carapicuíba. Sempre que o número de famílias candidatas for superior às unidades sociais disponíveis, a seleção será realizada por meio de sorteios públicos.