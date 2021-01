Governo do estado repassará 4,5 milhões de doses da Coronavac para o Brasil

O governo estadual espera que a Anvisa libere no domingo (17), o uso emergencial do imunizante

Na segunda-feira (18), o governo estadual enviará aproximadamente 4,5 mil doses da vacina Coronavac ao centro de distribuição do Ministério da Saúde, no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. “As doses entregues ao Ministério da Saúde serão destinadas para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

Até o momento, o Butantan possui 10,8 milhões de doses da vacina em solo brasileiro. O governo estadual estima que quantidade total de imunizantes disponibilizados pelo instituto até março será de 46 milhões de doses.

As doses deverão ser utilizadas somente após a aprovação da Agência da Vigilância Sanitária. “Vamos aguardar que neste domingo (17) a Anvisa autorize o uso emergencial da Vacina do Butantan, assim como esperamos que o faça também para a vacina AstraZeneca”, disse o governador.

A vacina do Butantan contra o novo coronavírus obteve 50,38% de eficácia global no estudo clínico desenvolvido no Brasil, além de proteção de 78% em casos leves e 100% contra casos moderados e graves da covid-19. Todos os índices são superiores ao patamar de 50% exigido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Durante a coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta sexta-feira (15), Doria afirmou ainda que o governo estadual “torce, pede e recomenda, dentro do seu limite, que a Anvisa e o Ministério da Saúde adote vacinas, não só a do Butantan, não apenas a vacina da Fiocruz, mas também outras vacinas diante do quadro gravíssimo de saúde pública no país”.