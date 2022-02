Governo paulista anuncia aumento salarial de 20% a policiais e profissionais da Saúde

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (10) uma proposta que prevê aumento salarial de 20% para servidores da Saúde e da Segurança Pública no estado. Os projetos de lei devem ser enviados à Assembleia Legislativa na próxima semana.

publicidade

Na segurança pública, serão contempladas a Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Agentes Penitenciários e Polícia Científica.

Com o reajuste de 20%, o salário de um soldado PM de 2ª classe deve chegar a R$ 5,8 mil, incluindo benefícios. Para um tenente PM de 2ª classe, o novo valor será de R$ 10,3 mil, entre salário e benefícios. Na Polícia Civil, um agente de 3ª classe passará a receber R$ 6,3 mil acumulados entre vencimento e benefícios, e um delegado de 2ª classe, R$ 16,2 mil por mês.

publicidade

Já na Saúde, o aumento é destinado aos médicos, auxiliares técnicos, enfermeiros e agentes de saúde. Auxiliares com carga horária de 30 horas, por exemplo, com os benefícios concedidos, como auxílio alimentação, insalubridade, vantagens/gratificações, abono e bônus, receberão R$ 2.638,17.

O salário de técnicos de enfermagem com carga horária de 30 horas irá de R$ 1.023,28 para R$ 1.227,94 e, com os benefícios, será de R$ 2.097,76. Já para médicos com carga horária de 20 horas, o reajuste será de R$ 5.571,41 para R$ 6.685,69. Com os benefícios, a categoria passará a receber R$ 8.953,54.

publicidade

Para entrarem em vigor, os projetos de lei que viabilizam o aumento salarial para as duas áreas precisa ser votado e aprovado pelos deputados. A expectativa do governo é de o aumento entre em vigor a partir de março.