Governo paulista libera R$ 57 milhões para infraestrutura urbana em Itapevi e São Roque

O governador Rodrigo Garcia visitou Itapevi e São Roque nessa quarta-feira (1º) para anunciar obras de infraestrutura urbana e a formalização de convênios.

publicidade

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, investirá cerca de R$ 57 milhões nas intervenções, que vão desde recapeamento das principais vias das cidades a um novo calçadão.

São Roque receberá R$ 12,5 milhões por meio de dois convênios. O primeiro soma investimentos de R$ R$ 16,85 milhões, sendo R$ 7,5 milhões investidos pelo Estado e R$ 9,35 milhões pela Prefeitura.

publicidade

Já Itapevi será beneficiada com três grandes convênios. O primeiro é de R$ 3,3 milhões, com R$ 2,5 milhões do Governo do Estado e R$ 800 mil de investimentos municipais para recapeamento e pavimentação da Rua dos Desbravadores.

O segundo convênio integra o Programa de Fomento e Desenvolvimento de Itapevi. O Governo do Estado investirá R$ 10 milhões na Construção de um Calçadão na região Central da cidade, na Avenida Rubens Caramez, no trecho entre as Avenidas Joaquim Nunes e Brasil, integrando as Praças Carlos de Castro e Dezoito de Fevereiro.

publicidade

No âmbito do Programa Nossa Rua, as vias de terra da cidade receberão R$ R$ 53,5 milhões de investimentos. O Governo do Estado e a Prefeitura de Itapevi investirão R$ 29,7 milhões cada.

Além disso, os dois municípios também foram autorizados a formar novos convênios para a área da saúde. Itapevi contará com R$ 820 mil para obras de Reforma na UBS Amador Bueno.