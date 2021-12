Governo paulista reserva 12 milhões de doses da Coronavac para crianças de 3 a 11 anos

O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira (8), que o estado de São Paulo reservou 12 milhões de doses da Coronavac para crianças de 3 a 11 anos. A vacina, no entanto, ainda não foi aprovada para este público-alvo.

Na próxima semana, o Instituto Butantan vai encaminhar à Anvisa nova solicitação para liberação do imunizante em crianças. O primeiro pedido foi protocolado em agosto.

“A Coronavac já é aplicada em crianças de 3 a 11 anos na China, Filipinas, Malásia, Chile e Equador. Portanto, com isso, o Instituto Butantan entende que é hora de iniciar a vacinação de crianças no Brasil e a Coronavac mostra-se eficaz, segura e adequada para a vacinação de crianças”, afirmou Doria.

De acordo com o governo estadual, a quantidade de doses da vacina é suficiente para imunizar todas as crianças de 3 a 11 anos do estado, que são mais de 5 milhões.

