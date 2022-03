Governo paulista suspende uso obrigatório de máscara em locais abertos

O governo de São Paulo confirmou o fim do uso obrigatório de máscara em ambientes abertos no estado, a partir de hoje (9). O uso do item continua obrigatório no transporte público e em demais locais fechados de acesso público, como salas de aula, comércios e escritórios.

Agora, o uso de máscara é opcional em locais como vias públicas, parques, ambientes escolares abertos, shows e eventos ao ar livre. O governador João Doria (PSDB) afirmou, que nas próximas semana, estuda a liberação em ambientes fechados.

A decisão é baseada em análises do Comitê Científico do Coronavírus, que levou em consideração a redução de 76,7% nas novas internações e 56% dos óbitos por covid-19 no último mês.

Além da melhora nos indicadores da pandemia, São Paulo tem a maior cobertura vacinal do país, com mais de 101 milhões de doses aplicadas. O estado está próximo da meta de 90% da população elegível vacinada, conforme recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde).