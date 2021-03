Governo pede que empresas adotem horário escalonado para evitar aglomerações no transporte público

Além de aumentar as restrições de circulação, o governo do estado recomendou nesta quinta-feira (11) que as empresas adotem horário escalonado de entrada de funcionários para combater as aglomerações no transporte público nos horários de pico como medida de combate à disseminação da covid-19.

publicidade

Os horários de entrada indicados pelo governo estadual são das 5h às 7h para profissionais da indústria, 7h às 9h para os de serviços e 9h às 11h para os do comércio. Há recomendação para que Prefeituras da Região Metropolitana de São Paulo imponham o escalonamento.

Entre as novas restrições impostas pelo governo do estado nesta quinta estão a proibição de iniciativas coletivas, como cultos e missas, em igrejas, e de atividades esportivas, como os jogos de futebol, além de recesso na rede estadual de ensino.

publicidade