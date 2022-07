GRAACC organiza 2ª Corrida e Caminhada em Barueri

O Hospital do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) realiza no dia 14 de agosto, a partir das 8 horas, 2ª edição da Corrida e Caminhada GRAACC em Barueri.

A largada será nas proximidades do Ginásio José Corrêa (Av. Guilherme P. Guglielmo, 1000) e os organizadores pretendem reunir mais de 3.400 participantes com o objetivo de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce para o combate do câncer infantojuvenil.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 1º a 3 de agosto pelo site Link.

“A cidade de Barueri é muito parceira do Hospital do GRAACC e sempre apoiou na promoção da saúde de crianças e adolescentes com câncer, inclusive promovendo diversas ações com objetivo de arrecadar recursos que são doados para que possamos tratar nossos pacientes em nosso hospital com excelência. Ações como a Corrida e Caminhada GRAACC ainda são importantes para que as pessoas conheçam a nossa causa e também possam se tornar doadores e nos ajudar a oferecer todas as chances de cura do câncer infantojuvenil”, comenta Tammy Allersdorfer, Superintendente de Desenvolvimento Institucional do GRAACC.

Nesta edição, todos os kits incluem camiseta, medalha, chip e número de peito “Corra por Mim”.

Além disso, os participantes poderão visitar o estande da instituição e comprar tíquetes antecipados do Big Mac da Campanha McDia Feliz e produtos da marca GRAACC, que têm renda revertida para manter o atendimento de mais de 4 mil crianças e adolescentes ao ano no hospital.

Mc Dia Feliz

O Mc Dia Feliz está marcado para 27 de agosto. Os interessados em participar da campanha, cuja renda da venda dos Big Mc’s é revertida para as obras do hospital, basta comprar o tíquete antecipadamente.

Cada tíquete custa R$18. A compra pode ser feita na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), que fica na avenida 26 de Março, 1159 – Centro ou no dia da Corrida Graacc.

Toda quantia arrecadada será depositada na conta do Graacc e usada no atendimento a crianças e adolescentes com câncer de todo Brasil.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, é madrinha e líder da campanha no município. Para ela, “em Barueri, as ações em prol de instituições como o Graacc são permanentes. É um privilégio poder ajudar de alguma forma essas crianças e seus familiares. Acredito que conseguiremos mais uma vez ter sucesso nessa campanha”, disse.