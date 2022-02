Gráfica Printi tem vagas de emprego abertas em Barueri

A Printi, gráfica online especializada em produtos personalizados, está com vagas de emprego abertas em sua sede, localizada em Barueri, e para trabalho remoto.

Há oportunidades para os cargos de analista de qualidade, analista de gestão de pessoas, desenvolvedor Backend PHP e Product Owner Pleno e Tech Lead.

Os salários não foram divulgados. Já o pacote de benefícios oferecidos pela empresa conta com assistências médica e odontológica, vale refeição, seguro de vida, PLR, vale-infra, 20% de desconto no site Printi, day off de aniversário, entre outros.

Os interessados nas vagas de emprego da gráfica Printi devem se candidatar por meio dos links disponíveis no site da Intera, onde também podem encontrar mais informações sobre os cargos.