Granito Pagamentos está com vagas de emprego abertas em Barueri

A Granito Pagamentos, localizada na Avenida Copacabana, no Empresarial 18 do Forte, em Barueri, está com vagas de emprego abertas em diversas áreas. Há oportunidades nos departamentos de Atendimento ao Cliente, Comercial, Finanças, Infraestrutura e Risco.

A empresa busca por profissionais para preencher os cargos de auxiliar de suporte técnico, analista de negócios, analista de controles internos (foco TI), analista de controles internos pleno, analista de infraestrutura júnior, gerente de projetos sênior, coordenador(a) de Centro de Serviços Compartilhados, coordenador de compliance e supervisor de risco e prevenção a fraude.

O cargo de analista de negócios exige ensino superior completo em áreas relacionadas, experiência com projeto de implementação de Salesforce e mapeamento de processos, pacote Office intermediário e inglês intermediário (desejável).

Para a função de coordenador de complience é necessário ter ensino superior completo, experiência com gestão de equipe de Compliance, sólidos conhecimentos em Compliance, instituição e de pagamentos e prevenção a lavagem de dinheiro, inglês avançado e Excel intermediário.

A contratação é em regime CLT. Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como vale-transporte/auxílio combustível, vale-refeição/vale-alimentação, assistência médica, seguro de vida, bônus de até 2 salários, home office uma vez na semana, empréstimo educacional, licença maternidade/paternidade estendidas.

Como se candidatar às vagas de emprego na Granito Pagamentos, em Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da empresa para se candidatar e ter acesso a mais informações sobre as oportunidades e a Granito Pagamentos.

