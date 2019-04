Grátis: 1º de Maio em Carapicuíba tem Simone & Simaria, Maiara & Maraísa e Turma do Pagode

A festa do Dia do Trabalhador, 1º de maio, em Carapicuíba terá diversos shows gratuitos de atrações consagradas, a partir das 13h, no Parque do Planalto.

Publicidade

Alguns dos artistas mais badalados do momento já confirmaram presença: Simone & Simaria, Maiara & Maraísa, Turma do Pagode, Paula Fernandes e Felipe Araújo.

Também participarão da festa George Henrique & Rodrigo, Pixote, Samba de Dom, Kell Smith, Juan Marcos & Vinicius, Thabata Mendes e Yasmin Santos. A primeira atração da festa é o Grupo Introdução, músicos de Carapicuíba.

A festa é promovida pelo Plaza Shopping Carapicuíba e a rádio Tropical FM, com apoio institucional da Prefeitura e do Governo do Estado.

Festa do Trabalhador 2019

Local: Parque do Planalto

Quando: 1º de maio

Horário: a partir das 13h

Endereço: Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira

Classificação livre