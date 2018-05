Grátis: Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo vão se apresentar no Arraiá Barueri

Grátis: Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo vão se apresentar no...

Os festejos juninos deste ano organizados pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri prometem ter a dimensão dos grandes espetáculos da cidade. Nos dias 9 e 10 de junho, a população vai poder aproveitar as inúmeras atividades do Arraiá Barueri, com barracas de comidas e bebidas típicas, brincadeiras, dança de quadrilha, muito forró e dois grandes shows.

“O Grande Encontro”, comandado pelos ícones da música popular brasileira Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, estará no Arraiá cantando o melhor do Nordeste, em show totalmente gratuito.

O trio se apresenta pela primeira vez na cidade no dia 9 de junho, às 20h, em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. O show promete atrair uma plateia bem variada e fazer o público dançar e cantar sucessos como “Anunciação”, “Dia Branco”, “Bicho de Sete Cabeças”, “Táxi Lunar”, “Morena Tropicana”, “Chão de Giz”, “La Belle de Jour” e “Frevo Mulher”, além de rememorarem clássicos do mestre do baião Luiz Gonzaga.

A cantora e multi-instrumentista Lucy Alves também participará da festança apresentando o melhor do forró no dia 10. Lucy ficou nacionalmente conhecida depois de atuar na novela Velho Chico, da TV Globo.

As festividades começam a partir das 15h e a entrada é gratuita.