Grátis: Barueri recebe dois espetáculos infantis nesta terça (2)

O Centro de Eventos de Barueri será palco de dois espetáculos infantis gratuitos na terça-feira (2), feriado de Finados: “O Gato e a Galinha – Uma História de Amor”, às 14h, e “Sonho de Artista”, às 18h.

publicidade

As apresentações fazem parte do projeto O Teatro na Estrada, que segue sua nova edição no intuito de dar espaço a grupos teatrais. As apresentações desta terça-feira (2), em Barueri, têm o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no Centro de Eventos.

“O Gato e a Galinha – Uma História de Amor” conta com três bonecos que serão manipulados pelos atores Ricardo Gamba, Denise Veiga e Rico Malta. A peça discute de forma lúdica sobre o ser diferente e os sentimentos que esta condição desperta. A dramaturgia do espetáculo nasce a partir de relatos de educadores, pais e psicólogos que atestam a necessidade do diálogo sobre a aceitação das diferenças na infância.

publicidade

Já “Sonho de Artista” retrata a história de duas cigarras que não se conhecem, escolhem a mesma praça para apresentar a mesma peça, no mesmo dia e horário. Após discutirem e chegarem a um acordo, topam apresentar juntas a fábula comum a ambas: “A Cigarra e a Formiga”. Mas com o aparecimento de uma formiga que quer ser artista, essa antiga história ganha contornos surpreendentes.

O Sonho de Artista tem texto e direção de Stella Tobar e co-direção de João Bourbonnais. A montagem é realizada com recursos do Proac Expresso Lei Aldir Blanc. O elenco conta com Stella Tobar e Giuliano Caratori. As apresentações seguem os protocolos contra a covid-19.

publicidade

O Centro de Eventos de Barueri está localizado na avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone

(11) 4168-1809.

CINEMAS, SHOWS E TEATROS// Fim da meia-entrada é aprovado na Assembleia Legislativa e aguarda sanção ou veto de Doria