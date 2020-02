Grátis: Barueri vai ter tributo à madrinha do samba Beth Carvalho no domingo (16)

No embalo do carnaval, o Parque Municipal Dom José, em Barueri, vai receber neste domingo (16) a cantora Jô Moreno e banda, que fará um tributo à madrinha do samba, Beth Carvalho, às 11h.

A atração faz parte do Projeto Cultura no Parque, que acontece aos domingos, das 11h às 13h, no Parque Municipal Dom José, rua Ângela Mirella, 500, Vila Porto.

A cantora vai levar em seu repertório canções como “Vou Festejar”, “Coisinha do Pai” e “Andança”.

Nascida no Pernambuco, Jô Moreno mora em Barueri, já participou do coral da Secretaria de Cultura de Barueri e também integrou o grupo teatral da cidade.

Além de participar de vários festivais musicais, Jô disputou oito vezes o Festival de Música Popular de Barueri (Femupo).