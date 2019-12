Grátis: Buzão do Forró e Caju e Castanha agitam Festa Nordestina de Carapicuíba

A Festa Nordestina segue agitando Carapicuíba nos próximos dias. A programação continua a partir desta sexta-feira (13), às 18 horas, ao lado do Terminal do Centro.

A entrada é gratuita para todos aproveitarem a festa, que conta com a apresentação de grandes nomes do forró: Caju e Castanha, Buzão do Forró e Bonde dos Playboys.

O evento, que conta com o apoio institucional da Prefeitura, é realizado pela Pneus.com, Mania Eventos e NS3.

Festa Nordestina de Carapicuíba

Local: Ao lado do Terminal do Centro

Quando: dias 13, 14 e 15/12.

Horário: a partir das 18h

Programação:

13/12 – Antigos do Rasta / Bonde dos Playboys e convidados

14/12 – Buzão do Forró / Zezinho Barros e convidados

15/12 – Caju e Castanha e convidados

*** ATUALIZAÇÃO:

Após a publicação deste texto, a Prefeitura de Carapicuíba enviou uma retificação da programação, excluindo as apresentações culturais que inicialmente estavam previstas para quinta-feira (12). O texto foi atualizado às 21h15 de 11/12.