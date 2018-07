Grátis: Festival de Curtas de Teatro em Osasco reúne peças com até 15 minutos

A Secretaria de Cultura de Osasco realiza o FECT 2018 (Festival de Curtas de Teatro). Em sua 17ª edição, o festival acontece de 24 a 27 de julho, às 19 horas, no Teatro Municipal Glória Giglio. O encerramento acontece dia 28, às 16h, na Escola de Artes César Antonio Salvi.

Publicidade

O FECT nasceu na Escola de Artes César Antonio Salvi, com o objetivo de prestigiar o evento de encerramento de ano dos alunos de artes. O festival tomou corpo e entrou no calendário oficial da Secretaria de Cultura.

Este ano, 15 grupos de teatro apresentarão peças com duração de até 15 minutos, em formato competitivo e com premiações. Também serão premiados com troféus as categorias figurino, cenografia, atriz, ator. A entrada é gratuita.