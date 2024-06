Grátis: Gerdau abre inscrições em curso de empreendedorismo a moradores de Cotia e SP

A Gerdau, maior produtora brasileira de aço, está com inscrições abertas para o curso de empreendedorismo oferecido gratuitamente, por meio do programa Gerdau Transforma em parceria com a Prefeitura de Cotia.

publicidade

O curso no formato online terá as aulas ministradas entre os dias 1º e 5 de julho, sempre das 19h às 22h, e ao final, os participantes receberão certificado. O intuito é auxiliar pessoas a desenvolverem seus próprios negócios.

A oportunidade da Gerdau é destinada a moradores de Cotia e de São Paulo, que tenham idade a partir de 19 anos. As inscrições devem ser feitas AQUI.