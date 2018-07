Grátis: ginástica artística é uma das atividades do programa Barueri Esporte Forte

A ginástica artística é uma opção em Barueri, que inaugurou uma academia em 2003 no Jardim Belval. As 670 meninas do Barueri Esporte Forte (programa de escolas esportivas da Secretaria de Esportes) têm à sua disposição um amplo espaço e todos os aparelhos necessários para a execução das quatro provas básicas (salto sobre mesa, barras paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e exercício de solo). As aulas são de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h.

As atletas, com idade superior a cinco anos, têm aulas de duas a três vezes por semana. O coordenador Jorge Alexandre da Silva e a professora Nayara Ribeiro Coutinho Ferreira formaram uma equipe de 18 atletas nas categorias mirim (7 e 8 anos) e pré-infantil (9 e 10 anos), que tem participado com destaque em competições de caráter formativo pelo estado de São Paulo.

Barueri já foi campeã brasileiro e sul-americano juvenil por equipes em 2013 e 2014 e formou ginastas de destaque como Vitória Custódio, Leandra Jasmim, Giulia Kovacs e Luiza Trautwein.

Atualmente o nome principal é Thaís Fidélis, de 17 anos, especialista em trave e solo e que integra a seleção brasileira principal, tendo sido campeã nacional e de várias competições internacionais.

Matrículas

Para matrículas nesta ou em qualquer outra das cerca de 20 modalidades disponíveis no programa Barueri Esporte Forte (vôlei, beisebol, judô, capoeira etc.), procure o Ginásio Poliesportivo José Corrêa (av. Guilherme P. Guglielmo, 1000, Centro) de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

Documentos necessários: cópia do RG, cópia do comprovante de endereço residencial, uma foto 3×4 e atestado médico.