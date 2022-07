Grátis: inscrições abertas para 290 vagas em cursos de teatro, circo e desenho em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de teatro (190 vagas), circo (80 vagas) e desenho (20). O início das aulas está previsto para 15 de agosto.

O curso de teatro é dividido em quatro módulos de seis meses cada, nos quais os alunos aprendem sobre História do Teatro, Práticas Teatrais, Jogos, Preparação de Espetáculos e Sensibilização Artística. Já o curso de circo tem o objetivo de impulsionar novas possibilidades expressivas, com aulas de acrobacias, malabares, portagens e clown, dentre outros.

As aulas acontecem nos períodos da manhã (infantil e adulto), tarde (infantil e adulto) e noite (adulto). As vagas são para as turmas de Teatro Infantil Ciclo I (6 a 8 anos), Infantil Ciclo II (9 a 12 anos), Módulo I (a partir de 13 anos), Circo Infantil (8 a 12 anos), Adulto (A partir de 13 anos.

Na Escola de Artes serão abertas inscrições apenas para o curso de Desenho. A idade mínima é de 10 anos. Neste caso, a inscrição vai de 11 a 15 de julho. O curso é dividido em quatro módulos, distribuídos em 2 anos: 1) módulo e consciência das formas geométricas; 2) proporções e distorções em perspectivas; 3) texturização e sombreamento e 4) anatomia e ilustração.

Atualmente, a unidade conta com cerca de 700 alunos matriculados em circo, teatro e artes.

Como se inscrever nos cursos gratuitos?

As inscrições são apenas presencialmente e podem ser feitas até 31 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas Escolas Livres de Teatro & Circo e de Artes, ambas localizadas na Avenida Luiz Manfrinato, 194, 2º andar, no Centro de Itapevi.

Os interessados devem levar cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Menores de idade devem estar acompanhados de pais ou responsáveis no momento da inscrição.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4205-1871 (Ramal 24).