Grátis: João Carlos Martins e Originais do Samba embalam “Natal Encantado” em Barueri

Neste sábado (dia 7), às 20h, será inaugurada oficialmente a iluminação do “Natal Encantado” de Barueri, no Boulevard central da cidade, com a apresentação do maestro João Carlos Martins, acompanhado da Orquestra Bachiana Filarmônica. No domingo (dia 8), também às 20h, o palco do evento será do grupo Originais do Samba.

Há três anos o maestro João Carlos Martins tradicionalmente faz a abertura da iluminação do Natal Encantado de Barueri, emocionando o público com belíssimas canções eruditas e populares.

À frente da Filarmônica Bachiana Sesi – SP, o maestro tem trabalhado em prol da democratização da cultura, levando música clássica para as mais diversas plateias em todo o país.

Originais do Samba

Já no domingo será a vez do tradicional grupo Originais do Samba apresentar sucessos como “Cadê Tereza?” e “Esperanças Perdidas”.

Além de encantar o país com um suingue contagiante, o grupo é famoso também por ter revelado o cantor e ator Mussum do programa humorístico “Os Trapalhões”, nos anos 1970.

“Natal Encantado” em Barueri vai até 22 de dezembro

A programação do “Natal Encantado” se estende até o dia 22 de dezembro, com uma atração especial todas as noites. Haverá apresentações das Oficinas de Artes e Núcleos de Música e Dança, composta pelos alunos e professores da Secretaria de Cultura e Turismo.

O público poderá conferir ainda até o dia 22 shows com a banda Biquini Cavadão, Família Lima, Rodrigo Teaser com o Tributo ao Rei do Pop, Baile do Simonal com os cantores Simoninha e Max de Castro, banda Maneva, banda Caldêra e a dupla sertaneja Guilherme e Gustavo, vencedores do Femupo – Festival de Música Popular Brasileira, além do espetáculo de teatro Auto de Natal com a Cia Carroça Teatral.

Quem prestigiar o “Natal Encantado” poderá visitar o Papai Noel. Haverá também uma praça de alimentação e tendas de artesanato. No dia 24, às 20h, acontece a queima de fogos para celebrar a data.

Serviço

Natal Encantado de Barueri

Sábado, dia 7, às 20h: João Carlos Martins e Orquestra Bachiana

Domingo, dia 8, às 20h: Originais do Samba

Boulevard central

Gratuito