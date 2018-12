Grátis: Osasco Empreende, na sede do Mercado Livre, acontece na próxima quinta (20)

O Mercado Livre promove, na próxima quinta-feira (20), em sua sede, na região de Presidente Altino, o Osasco Empreende. A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos microempreendedores a oportunidade de desenvolverem competências e habilidades empreendedoras através de uma capacitação presencial, além de oferecer um espaço para ampliar sua rede de contatos e oportunidades.

Publicidade

O evento, que promove o tema do empreendedorismo no meio digital, conta com a participação de profissionais do próprio Mercado Livre, especialistas em negócios online, e equipe da Aliança Empreendedora, organização que apoia empresas, organizações sociais e governos a desenvolver modelos de negócios inclusivos e projetos de apoio a microempreendedores.

O Osasco Empreende acontece no dia 20 de dezembro, das 9h às 12h, na Melicidade, sede do Mercado Livre, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 3003, no bairro Bonfim, região de Presidente Altino, em Osasco.

Os interessados em participar devem se inscrever gratuitamente pelo formulário online, que pode ser acessado aqui.

O que: Osasco Empreende | Capacitação sobre vendas online

Quando: 20/12/2018, das 9 às 12h

Onde: Avenida das Nações Unidas, 3003 – Bonfim, Osasco

Quanto: Gratuito

Inscrições: https://goo.gl/5sQnmn