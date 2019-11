Grátis: Osasco terá roda de samba em homenagem a Reinaldo, O Príncipe do Pagode

A Secretaria de Cultura osasquense anunciou que o projeto Artistas do Samba especial em celebração ao Dia Nacional do Samba, em dezembro, vai homenagear Reinaldo. Conhecido como “O Príncipe do Pagode”, o cantor morreu, aos 65 anos, na madrugada de segunda-feira (18), vítima de um câncer, e foi enterrado no cemitério do Bela Vista, em Osasco.

O projeto Artistas do Samba reúne artistas locais para apresentar, gratuitamente, na Praça do Samba, no Km 18, canções consagradas por grandes nomes do gênero.

“Em homenagem a esse grande artista, a edição do Dia Nacional do Samba do Projeto Artistas do Samba, que vai acontecer no dia 01/12, às 12h, na Praça do Samba em Osasco, será dedicada à obra e à vida do nosso saudoso Reinaldo, o Príncipe do Pagode”, anunciou a Secretaria de Cultura de Osasco.

Nascido no Rio de Janeiro em 9 de novembro de 1954, Reinaldo Gonçalves Zacarias iniciou a carreira na década de 1980, quando ganhou, de uma rádio fluminense, o apelido que se tornaria sua marca registrada.

O Príncipe do Pagode gravou seu primeiro álbum em 1986, “Retrato Cantado de Um Amor”, nome da música que é um de seus maiores sucessos.

O Dia Nacional do Samba é 2 de dezembro, que cai em uma segunda-feira, mas o projeto Artistas do Samba em Osasco para celebrar a data ocorrerá no domingo (1º).

Projeto Artistas do Samba em homenagem a Reinaldo, O Príncipe do Pagode, em Osasco:

1º de dezembro, domingo, às 12h, na Praça do Samba, no Km 18 – Grátis