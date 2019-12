Grátis: Rodrigo Teaser traz tributo a Michael Jackson ao “Natal Encantado” em Barueri

O “Natal Encantado” de Barueri, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, recebe na sexta-feira (13), às 20h, no Boulevard Central da cidade, o Tributo ao Rei do Pop – Michael Jackson, com o cantor Rodrigo Teaser.

Banda ao vivo, efeitos especiais, jogo de luzes, bailarinos e, é claro, os arranjos e trocas de figurinos são os principais elementos que compõem o espetáculo.

Rodrigo é atualmente um dos artistas mais respeitados no que se refere a apresentações em homenagem ao rei do pop. Saudosismo e emoção são mais que garantidos em uma apresentação de quase duas horas e meia.

Compositor, cantor e dançarino, Rodrigo é um dos responsáveis por manter Michael Jackson vivo nos corações dos fãs. “Beat It”, “Black or White”, “I’ll Be There”, “Thriller” e “Billie Jean”, entre outras canções, estão no vasto repertório desta homenagem.

As coreografias, assim como os arranjos e figurinos, seguem o altíssimo padrão que foi apresentado durante anos por todo o mundo em suas turnês. O show tem o aval do coreógrafo Lavelle Smith Jr., que coreografou e acompanhou Michael por mais de 20 anos.

Lavelle Smith Jr. não é a única pessoa da banda original de Michael com quem Rodrigo trabalhou. Em uma recente turnê pelo Brasil, Jennifer Batten (ex-guitarrista do astro do pop) juntou-se a Rodrigo Teaser e Lavelle para lotar todas as casas de shows em que passaram, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Os shows foram uma emocionante homenagem aos 10 anos de partida do ídolo mundial.

Natal Encantado

A programação do Natal Encantado se estende até o dia 22 de dezembro com uma atração especial todas as noites. Haverá apresentações das Oficinas de Artes e Núcleos de Música e de Dança, compostos pelos alunos e professores da Secretaria de Cultura e Turismo.

Confira a programação do “Natal Encantado” em Barueri

Local: Boulevard Central

10/12 – 20h Apresentação do Coral Infantil e Orquestra de Sopro

11/12 – 20h Biquini Cavadão

12/12 – 20h Núcleo de Dança e vencedores do Femupo – Prata da Casa

13/12 – 20h Zumba e Rodrigo Teaser Tributo ao Rei do Pop Michael Jackson

14/12 – 20h Orquestra de Viola e Rubens e Amigos

15/12 – 20h Família Lima

16/12 – 20h Prêmio Barueri de Literatura, e Banda da Guarda Municipal

17/12 – 20h Amigos da Cultura

18/12 – 20h Danças Brasileiras e Cultura Nordestina

19/12 – 18h Banda Caldêra; 20h Banda Maneva

20/12 – 20h Guilherme e Gustavo

21/12 – 20h Baile do Simonal

22/12 – 20h Auto de Natal, com a Cia. Carroça Teatral e Coral Adulto

24/12 – 20h Show Pirotécnico Especial de Natal