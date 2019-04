Grátis: UNIFIEO ajuda a declarar Imposto de Renda dias 23, 26 e 29

O Centro Universitário Fieo – UNIFIEO, em Osasco, oferece suporte para declaração de Imposto de Renda (IR) 2019 totalmente gratuito. Para isso, montou um plantão fiscal DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física), que estará à disposição nos dias 23, 26 e 29 de abril, no campus Vila Yara.

Publicidade

O atendimento é gratuito é aberto a comunidade e acontece das 14h às 17h, no Laboratório de Informática VI – Bloco Marrom – terceiro andar, sendo comandado pelo professor Mestre Ancelmo Arantes Valente, que é o coordenador do curso de Ciências Contábeis do UNIFIEO. Importante: Levar as cópias da Declaração e do Recibo de Entrega de 2018 (em um pen drive).

Desde o dia 7 de abril é possível declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019. O prazo para envio dos dados à Receita Federal vai até 30 de abril. Devem fazer declaração pessoas com rendimentos tributáveis cuja soma supere R$ 28.559,70 ou rendimentos isentos não tributáveis ou tributados na fonte com a soma superior a R$ 40 mil. Para atividade rural este valor deve ser maior que R$ 142.798,50.

A Receita Federal agora pede que os declarantes informem o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os dependentes. Nos anos anteriores, a informação era obrigatória somente nos casos de crianças a partir de oito anos.

Serviço

O Centro Universitário fica na Avenida Franz Voegeli, 300, na Vila Yara, em Osasco. Para mais informações ligue (11) 3681-6000.

Levar toda a documentação pessoal necessária, que possa auxiliar na feitura da declaração. O atendimento será feito pela ordem de chegada dos interessados.