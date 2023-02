Gratuita: oficina de bolos em Barueri abre inscrições na semana que vem

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) de Barueri abre nesta segunda-feira (27) as inscrições para a oficina de bolos gratuita. Para participar é necessário ter 18 anos ou mais e ser morador de Barueri.

As aulas serão ministradas de 6 a 15 de março, sempre as segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h. A oficina de bolos terá duração de 16 horas no total.

As inscrições devem ser feitas entre 27 de fevereiro e 3 de março, ou até todas as vagas serem preenchidas, diretamente na sede da Sads (Avenida 26 de Março, 1.159 – Jardim São Pedro), que funciona das 8h às 16h30. É necessário comparecer portando RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a Covid-19 (esquema vacinal completo).

Para saber mais, entre em contato pelos telefones (11) 4199.2801 ou 4199.2800, ramais 199, 220 ou 244.