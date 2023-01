Gratuitos: inscrições abertas para cursos de portaria, empreendedorismo e mais em Osasco

O Portal do Trabalhador de Osasco está com inscrições abertas, na unidade Norte, para cursos gratuitos de portaria, empreendedorismo, atendimento ao cliente e oficina de orientação profissional.

As aulas começam no dia 23 de janeiro e serão ministradas no período da manhã, das 8h30 às 12h30. Ao final dos cursos, os alunos receberão certificado de conclusão.

Os interessados nos cursos gratuitos devem comparecer no Portal do Trabalhador Norte (Avenida Presidente Costa e Silva, 372, no Helena Maria), que funciona das 8h às 17h, portando documentos pessoais para fazer a inscrição.

As vagas são limitadas. Sendo assim, as inscrições serão encerradas assim que o limite de oportunidades for atingido.