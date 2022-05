Grave acidente deixa dois mortos e dois feridos em Osasco

Um acidente de trânsito matou duas pessoas e deixou outras duas gravemente feridas, na noite desta quarta-feira (18), na Vila Campesina, em Osasco. O motorista teria perdido a direção do veículo e bateu contra um poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 23h59, na avenida Lázaro de Melo Brandão, próximo à matriz do banco Bradesco. Foram enviadas cinco viaturas ao local. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo destruído.

Uma das vítimas teve fratura nas pernas e foi encaminhada ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco. A outra fraturou o braço e foi levada ao SAMEB, em Barueri. Já o condutor do veículo, de 24 anos, e uma jovem, de 18, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Ainda sobre a oco. das 23h59 a colisão em poste por auto na Lázaro de Mello Brandão, 600 em OSASCO. No local 2 víts. 1ª: masculina com fraturas em pernas socorrida ao PS do Antônio Giglio. 2ª: feminina, com laceração e fratura em um dos braços, socorrida ao SAMEB. #193R

— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 19, 2022