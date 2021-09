Grávida, Andressa Urach surpreende e anuncia separação do marido

Andressa Urach surpreendeu os seguidores na tarde desta sexta-feira (24) ao anunciar que está se separando do marido, o empresário Thiago Lopes. “Comunicado: eu e me esposo estamos nos separando! Por favor não me façam perguntas, pois não estou bem para falar”, postou a modelo, que está grávida, no Instagram.

Andressa Urach e Thiago Lopes anunciaram em agosto a gravidez da modelo. O filho, um menino, se chamará Leon. Defensora ferrenha do presidente Jair Bolsonaro, a modelo cogitou dar outro nome para a criança: “Queria Bolsonaro”, revelou.

Apesar do surpreendente anuncio da separação, Andressa e Thiago ainda se seguem e mantém fotos juntos no Instagram.

Esta semana, a modelo revelou que tem passado por problemas psiquiátricos e chegou a ser internada em uma clínica após uma crise do transtorno de personalidade borderline. “Quase cometi suicídio e quase tirei meu neném”, afirmou.

Andressa Urach também voltou a atacar a Igreja Universal, de onde saiu brigada. “Lidar com a raiva pra mim é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal! Me sinto roubada, usada e enganada”.