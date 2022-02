Grávida de 8 meses, Andressa Urach é internada com pressão alta e contrações: “Leon quer nascer”

Com 33 semanas de gestação, Andressa Urach foi internada às pressas com pressão alta e contrações. Nesta segunda-feira (7), a modelo publicou um vídeo em seu canal no YouTube, em que demonstra preocupação com um possível parto prematuro.

publicidade

Andressa Urach foi internada na noite de sexta-feira (4) e chegou a ser transferida para outro hospital com UTI Neonatal, em Porto Alegre. No vídeo, ela diz que pode ganhar o Leon, seu primeiro filho com o empresário Thiago Lopes, a qualquer momento. “O bebê está com 2,3 kg, ainda é muito pequenino, mas quer nascer”, declarou.

“No hospital que eu estava não tem UTI Neonatal, e como o Leon está só com 33 semanas e eu estou com a pressão alta e tendo contrações, estou com um dedo de dilatação, tomando remédio para amadurecer o pulmãozinho dele. Estou bem, em observação, vamos tentar segurá-lo o máximo que puder”, disse a modelo.

publicidade

No vídeo, Thiago Lopes aparece ao lado da mulher, que demonstra sentir muitas dores. “Olha a situação dela. Está ‘parindo’, gente”, disse o empresário. “Não estou parindo, mas estou com dor. Muitas dores nas costas, nas pernas, na barriga”, disse Andressa. “Estou muito cansada. As contrações são horríveis, a dor é horrível”, concluiu.

Assista ao vídeo: