Grêmio será o grande adversário do Oeste em Barueri na Copa São Paulo

A Federação Paulista de Futebol definiu os integrantes do grupo 21 da Copa São Paulo, cuja sede será em Barueri. Lagarto, de Sergipe, São Raimundo, de Roraima e o poderoso Grêmio, do Rio Grande do Sul, serão os adversários do Oeste.

Publicidade

A Copinha é a maior e mais antiga competição de futebol júnior do país e a que mais revela craques.

A 50ª edição da Copa São Paulo terá 128 clubes, divididos em 32 grupos espalhados por diversas cidades. A final está prevista para o estádio do Pacaembu no dia 25 de janeiro.

Tabela do Grupo 21 – Arena Barueri

3 de janeiro (quinta)

16h45 – Oeste x Lagarto-SE

19h – Grêmio-RS x São Raimundo-RR

6 de janeiro (domingo)

16h45 – Oeste x São Raimundo-RR

19h – Lagarto-SE x Grêmio-RS

Publicidade

10 de janeiro (domingo)

19h15 – São Raimundo-RR x Lagarto-SE

21h30 – Oeste x Grêmio-RS

Os jogos são com entrada gratuita.