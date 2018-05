Greve de caminhoneiros pode afetar o Campeonato Brasileiro

Além dos postos de combustíveis e dos supermercados, o futebol brasileiro também pode sofrer com a greve de caminhoneiros que paralisam diversas estradas por todo o país. A CBF afirmou estar monitorando a situação em todos os Estados e que por enquanto as partidas estão mantidas, indicando que um eventual adiamento da rodada do Campeonato Brasileiro não está descartado.

A paralisação dos caminhoneiros pode afetar os eventos em diversas frentes, desde o abastecimento de bares à logística para deslocamento de efetivo de segurança e o transporte de torcedores. Consultada pelo GloboEsporte.com nesta quinta-feira, a CBF respondeu: “A Diretoria de Competições da CBF monitora a situação em todos os estados. Por enquanto, os jogos programados estão mantidos”.

Fonte: Globoesporte.com