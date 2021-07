Greve dos ferroviários afeta linhas da CPTM em Osasco e região

Ao menos quatro linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foram afetadas com a greve dos ferroviários, que teve início na manhã desta quinta-feira (15). Na região, a Linha 9 – Esmeralda, que sai de Osasco com destino ao Grajaú, está paralisada.

Já a Linha 8 – Diamante está paralisada entre as estações de Itapevi e Barueri, com os trens circulando apenas entre as estações Barueri a Barra Funda. A paralisação ocorre também nas linhas 7 – Rubi (parcialmente) e 10 – Turquesa (sem circulação de trens). As demais linhas funcionam normalmente.

A CPTM lamentou a decisão dos sindicatos e afirma que a adesão dos trabalhadores em aderir a greve nas Linhas Esmeralda e Turquesa contraria a decisão da Justiça do Trabalho que determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários.

A companhia acionou o plano de contingência para atender aos usuários do transporte mediante a paralisação da categoria, que reivindica reajuste salarial.