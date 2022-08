Grife lança bolsa inspirada em saco de lixo por R$ 9 mil e web reage: “passou dos limites”

Depois do tênis “detonado”, a marca de luxo Balenciaga decidiu ousar no lançamento da bolsa inspirada em saco de lixo. Diferente do saco para lixeira, que pode ser comprado por até R$ 10 o pacote, a novidade inusitada é vendida por 1.790 dólares, o equivalente a R$ 9,3 mil na cotação atual.

A bolsa foi apresentada nas cores preta, azul e branca com vermelho. A marca confirmou que a inspiração para criar o item batizado de “Trash Pouch” foi o saco de lixo. “Não podia perder a oportunidade de fazer o saco de lixo mais caro do mundo porque quem não gosta de um escândalo de moda?”, disse Demna Gvasalia, diretor criativo da Balenciaga, ao apresentar o produto.

A novidade repercutiu nas redes sociais, entre críticas e memes. “Quando você se sentir um trouxa, lembra que tem gente que paga 9.000 por um saco de lixo”, escreveu um internauta. “E ainda tem rico pra comprar a bolsa que parece saco de lixo da Balenciaga”, disse outro.

Quando vc se sentir um troxa lembra que tem gente que paga 9.000 por um saco de lixo — Eli Navarro (@EliNavarro2022) August 2, 2022

“Passou de todos os limites!”, disparou um internauta. “A Gkay já comprou a bolsa de saco de lixo?”, questionou outro, lembrando que a influenciadora digital comprou o tênis “surrado” lançado pela marca em maio deste ano.

“Gente com péssimo gosto com dinheiro sobrando”, escreveu outro internauta. “Finalmente alguma coisa da coleção da Balenciaga eu vou ter: tênis rasgado e bolsa de saco de lixo”, brincou outro.

Gente com péssimo gosto com dinheiro sobrando. — Jane ☘️ #DEMOCRACIAéVIDA (@jane_wittmann) August 2, 2022

Vale lembrar que a marca adora inovar e foi também a criadora da versão da Crocs com salto alto. Como sempre, a novidade repercutiu nas redes sociais e internautas chegaram a dizer que o modelo era “mais feio que bater na mãe”.

Confira algumas reações:

Nao se assustem quando vcs verem algum dos meninos com um saco de lixo na mão kkkkk ( esse azul parece a sacola de lixo da minha cidade ) kk pic.twitter.com/NsUT3YQLgn — 7447! (@taatigd) August 2, 2022

o dono da balenciaga ta de piada pra cima dos consumidores n eh possivel que alguem olhou pra um saco de lixo e um tenis velho e viu 10 mil reais — ℬℯ (@bella_bacellar) August 2, 2022

Estou tipo o saco de lixo da Balenciaga me sentindo um lixo mas tendo sempre meu valor kkkkkkkkkk — Barbara Andrade ️‍ (@Barbaridadebah) August 2, 2022

Gkay neste momento pic.twitter.com/tdqeF5Yxpx — David Trindade (@odetrindade) July 30, 2022