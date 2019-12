Grupo abre 350 vagas temporárias e 516 fixas para áreas operacionais na Grande SP

A Verzani & Sandrini, uma das principais empresas de segurança e facilities, está com 350 vagas temporárias e com 516 vagas fixas abertas. Todas as oportunidades são para a Grande São Paulo e as pessoas interessadas devem se cadastrar neste site.

Os candidatos serão chamados pela empresa, de acordo com disponibilidade de vagas por região e aderência ao perfil das posições, e farão entrevistas presencialmente.

As vagas temporárias são para um período de 30 dias e são fruto, principalmente, do aquecimento das vendas no comércio em função do período natalino.

“Este é um período em que, tradicionalmente, contratamos temporários, mas também coincidiu com um crescimento na oferta de vagas fixas em função de novos clientes e de aumento nas demandas dos clientes atuais. Nossa expectativa é preencher essas vagas nos próximos meses, o que pode ser uma oportunidade também para os temporários que poderão ser contratados em função do bom desempenho”, explica Paulo Marques, diretor de RH da Verzani & Sandrini.

Como se candidatar:

As pessoas interessadas nas vagas oferecidas pela empresa devem se cadastrar neste site.