Grupo As Choronas leva o melhor da música brasileira a Barueri no domingo

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, recebe neste domingo (3) um show gratuito do grupo As Choronas. A partir das 11h, as mulheres levam o melhor da música brasileira ao ritmo de choro, baião, maxixe e samba para o público.

O grupo é composto por quatro musicistas, sendo Maicira Trevisan (flauta transversal), Ana Cláudia César (cavaquinho), Paola Picherzky (violão de / cordas) e Miriam Capua (percussão).

Na ocasião, As Choronas celebram os 25 anos de carreira do primeiro grupo de choro feminino do Brasil. No repertório, além de canções próprias, como “Choro Domingo”, de Maicira Trevisan, haverá “Carinhoso”, de Pixinguinha, “Tico Tico no Fubá”, de Zequinha de Abreu, “Gaucho/Corta Jaca”, de Chiquinha Gonzaga, entre outras.

O Parque Dom José está localizado na Rua Ângela Mirela, 500, na Vila Porto, Barueri.

Serviço

Cultura no Parque – As Choronas //

Quando: Domingo 03/04 às 11h //

Onde: Parque Municipal Dom José (Rua Ângela Mirela, 500, na Vila Porto)

