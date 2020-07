Grupo Big tem vagas de emprego abertas em Osasco e Barueri

O Grupo Big, ex-Walmart Brasil, está com vagas de emprego abertas nas cidades de Osasco e Barueri. Em todo o estado, são 141 oportunidades, de acordo com a empresa.

Em Osasco, há no momento sete vagas, de acordo com o site da companhia, para os cargos de auxiliar de perecíveis (padaria e açougue), promotor de vendas e fiscal de prevenção de perdas.

Em Barueri, são sete oportunidades de emprego no Grupo Big, para coordenador de operações, coordenador de projetos de infraestrutura e analista de suporte.

Como se candidatar às vagas de emprego no Grupo Big

Os interessados em conferir e se candidatar a estas e outras vagas de emprego no Grupo Big devem se cadastrar no site de vagas da empresa.

A empresa

Presente no país desde 1995, o Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com 411 unidades e mais de 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O Grupo é o terceiro maior conglomerado de varejo alimentar do Brasil.

