Grupo BIG tem vagas de emprego e aprendiz em Osasco, Barueri e Cotia

O Grupo BIG está com vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e Cotia. Há também diversas oportunidades para Jovem Aprendiz.

Na loja de Osasco, há vagas para auxiliar de perecíveis (padaria) e operador de loja. Há ainda vagas nas operações Sam’s para os cargos de açougueiro, auxiliar de perecíveis, fiscal de prevenções e perdas, operador de loja (frente de caixa/mercearia/eletro).

Em Barueri, as oportunidades são para operador de loja, supervisor de cartões e serviços e agente de cartões e serviços. No Sam’s, as vagas são para encarregado de manutenção, promotor de vendas, supervisor de perecíveis e operador de loja – frente de caixa (exclusiva para pessoa com deficiência).

Já em Cotia, o Grupo BIG está contratando auxiliar de perecíveis, que exige o ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 (feriados e finais de semana).

Para a maioria das oportunidades, são exigidos o ensino médio completo, experiência com atendimento ao cliente e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1, inclusive aos feriados e finais de semana.

As contratações são em regime CLT. Os benefícios oferecidos aos colaboradores são assistências médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, além de descontos em compras nas lojas do Grupo BIG.

Vagas para aprendiz

As oportunidades para jovem aprendiz são para atuar em Osasco e Barueri. Na função, os contratados vão desenvolver atividades como auxiliar no empacotamento e reposição de mercadorias, auxiliar nas devoluções de produtos, atendimento ao cliente, controle de malotes, receber e enviar documentos, atender chamadas telefônicas, entre outras.

É necessário estar cursando o ensino fundamental a partir do 7° ano e desejável ter conhecimento no pacote Office. Não precisa ter experiência profissional.

O valor da bolsa-auxílio não foi informado. Já os benefícios oferecidos são vale-transporte, assistências médica e odontológica, seguro de vida e refeitório no local.

Como se candidatar às vagas de emprego e aprendiz abertas no Grupo BIG:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas do Grupo BIG, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

O Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com mais 390 unidades e mais de 40 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 7 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis.