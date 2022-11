Grupo Boticário abre 1 mil vagas em cursos gratuitos online de tecnologia

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do programa Desenvolve, do Grupo Boticário, que oferece 1 mil vagas em cursos gratuitos online de tecnologia destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Podem participar do Desenvolve 2023 pessoas com 18 anos ou mais, que tenham o ensino médio completo e renda familiar de até um salário mínimo. O programa prioriza ainda a população negra, mulheres, trans, pessoas com deficiência, maiores de 50 anos, além de imigrantes e refugiados.

O programa possui formação de seis meses, com duração de 480h, sendo 20h por semana. Ao todo, são seis trilhas de formação nas áreas de Dados, DevOps, E-Commerce, FullStack, Segurança e UX (experiência do usuário), ministradas pela escola de tecnologia Alura e por mentores do Grupo Boticário.

Os estudantes que mais se destacarem ao longo deste período no programa serão contratados para trabalhar com a companhia ao mesmo tempo em que continuam estudando e desenvolvendo novas habilidades nos cursos. Nas duas primeiras edições, cerca de 80 talentos foram contratados para integrar o time de profissionais do Grupo.

“Ao incentivarmos a educação por meio do Desenvolve, estamos investindo na beleza que transforma vidas e contribuindo para a redução da lacuna de determinados grupos sociais na área de tecnologia no Brasil, mercado em grande ascensão e que procura pessoas qualificadas”.

Os interessados devem se candidatar até o dia 10 de novembro pelo site oficial. Os cursos online gratuitos estão previstos para começarem em janeiro de 2023.